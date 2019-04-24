В Тамбовской области задержали велосипедного вора

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-24T14:55:08+03:00

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23 апреля в дежурную часть поступила информация сразу о нескольких фактах хищений велосипедов из подъездов многоквартирных домов в поселке Первомайский Знаменского района. Владельцы не обнаружили свои двухколесные транспортные средства, оставленные на ночь в двух подъездах соседних домов по улице Титова.

Выехавшие на место полицейские опросили возможных свидетелей, изучили оставленные следы. В итоге на следующее утро они задержали подозреваемого в кражах, который проживает в соседнем доме на той же улице.

- Он заранее выбрал дорогостоящие модели велосипедов и действовал по аналогичному сценарию. Умыкнув ночью велосипед и спрятав похищенное транспортное средство, он через час возвращался к очередному объекту, и проделал это трижды. Для храбрости воришка употребил спиртные напитки, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - К сожалению, беспечные владельцы даже не пользовались велозамками, чтобы сохранить свое имущество.

Подозреваемый при опросе в полиции дал признательные показания.

- После экспертизы по оценке похищенного будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - отмечают в региональном УМВД. - Виновному грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет. Похищенные велосипеды будут возвращены владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU