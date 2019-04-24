Боксеру из Мичуринска присвоили звание мастера спорта
В Твери прошел очередной Всероссийский турнир класса «А» по боксу, посвященный памяти В.Н. Карелина, участие в котором приняли более 100 спортсменов из 20 регионов России.
Мичуринец Владимир Морозов, вошедший в сборную Тамбовской области, обыграл боксеров из Москвы Файка Гасанова, Архангельской области Сергея Малышкина, Санкт-Петербурга Эльбруса Суханкулова. Тем самым он стал победителем соревнований и выполнил норматив мастера спорта России.
- Владимир на протяжении 12 лет занимается боксом в клубе «Кожаные перчатки» городского центра детского творчества под руководством заслуженного учителя Российской Федерации Е.В.Мелихова. Его отличает трудолюбие, упорство, настойчивость и крепкий мужской характер, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU