Боксеру из Мичуринска присвоили звание мастера спорта

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-24T15:22:39+03:00

Житель наукограда стал победителем соревнований в Твери Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В этом виде спорта Владимир Морозов вот уже 12 лет

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В Твери прошел очередной Всероссийский турнир класса «А» по боксу, посвященный памяти В.Н. Карелина, участие в котором приняли более 100 спортсменов из 20 регионов России.

Мичуринец Владимир Морозов, вошедший в сборную Тамбовской области, обыграл боксеров из Москвы Файка Гасанова, Архангельской области Сергея Малышкина, Санкт-Петербурга Эльбруса Суханкулова. Тем самым он стал победителем соревнований и выполнил норматив мастера спорта России.

- Владимир на протяжении 12 лет занимается боксом в клубе «Кожаные перчатки» городского центра детского творчества под руководством заслуженного учителя Российской Федерации Е.В.Мелихова. Его отличает трудолюбие, упорство, настойчивость и крепкий мужской характер, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU