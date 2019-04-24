Котовчанин получил реальный срок за попытку дачи взятки полицейскому

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-24T14:32:54+03:00

Мужчина надеялся избежать уголовной ответственности, но в итоге лишился свободы на 3 года

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В Котовске суд вынес приговор ранее судимому 43-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Как установили следствие и суд, 28 января этого года осужденный в служебном кабинете участкового уполномоченного ОМВД России по городу Котовску положил на его рабочий стол тысячу рублей, чтобы он принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки о совершении им открытого хищения двух бутылок водки из супермаркета.

При этом мужчина пообещал стражу порядка передать еще 14 тысяч рублей после получения зарплаты. Однако сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU