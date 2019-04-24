В Тамбовской области мужчина пытался убить знакомого, к которому приревновал жену

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-24T13:59:53+03:00

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На Тамбовщине суд вынес приговор 32-летнему жителю Инжавинского района. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Как установлено следствием и судом, вечером 28 декабря 2018 года осужденный в своей квартире выпивал вместе с компанией знакомых. Он увидел, что один из гостей оказывает знаки внимания его супруге. Приревновав женщину, мужчина схватил нож и нанес собутыльнику удар в шею.

- Дальнейшие противоправные действия злоумышленника были пресечены очевидцами конфликта. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 31-летний потерпевший остался жив, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU