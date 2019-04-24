В Тамбове сотрудница банка оформила кредит на случайного человека и потратила деньги
В дежурную часть поступило сообщение от 63-летней жительницы Тамбова. Женщина рассказала полицейским о том, что ей приходят сообщение об уплате кредита, которого она не оформляла.
В итоге полицейские выяснили, что 27-летняя тамбовчанка, работавшая в кредитно-финансовой организации, используя персональные данные потерпевшей, заполнила необходимые документы на выдачу кредита в размере 35 тысяч рублей. Сама подписала заявление, получила денежные средства по кредиту и потратила их.
- Фигурантке предъявлено обвинение в мошенничестве, хищении вверенного ей чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного с использованием своего служебного положения, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
Сотрудники полиции возбудили в отношении 27-летней злоумышленницы уголовное дело по статье 159 УК РФ. Виновной грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU