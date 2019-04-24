В Тамбове сотрудница банка оформила кредит на случайного человека и потратила деньги

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-24T13:27:48+03:00

Теперь ей придется отвечать перед законом

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В дежурную часть поступило сообщение от 63-летней жительницы Тамбова. Женщина рассказала полицейским о том, что ей приходят сообщение об уплате кредита, которого она не оформляла.

В итоге полицейские выяснили, что 27-летняя тамбовчанка, работавшая в кредитно-финансовой организации, используя персональные данные потерпевшей, заполнила необходимые документы на выдачу кредита в размере 35 тысяч рублей. Сама подписала заявление, получила денежные средства по кредиту и потратила их.

- Фигурантке предъявлено обвинение в мошенничестве, хищении вверенного ей чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного с использованием своего служебного положения, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Сотрудники полиции возбудили в отношении 27-летней злоумышленницы уголовное дело по статье 159 УК РФ. Виновной грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU