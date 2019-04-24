2019-04-24T12:04:03+03:00
Происшествия

Надеясь получить компенсацию за лечение у экстрасенсов, тамбовчанин перевел мошенникам полмиллиона рублей

Доверчивый мужчина почти месяц ждал, что ему вернут 1 миллион рублей
Ирина БУРЯКОВА
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 66-летний житель Моршанского района. Он рассказал сотрудникам полиции, что ему позвонили неизвестные, которые пообещали возместить деньги, потраченные на лечение у лжецелителей. Но для получения компенсации в один миллион рублей - необходимо оплатить различные юридические издержки. Поверив мошенникам, доверчивый мужчина несколько раз переводил деньги на указанный счет. В общем пенсионер перевел мошенникам 525 тысяч рублей. Почти месяц он ждал и надеялся, что ему придет обещанная компенсация в один миллион рублей, затем обратился к стражам порядка.

- Возбуждено уголовное дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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