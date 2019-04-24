2019-04-24T11:29:08+03:00
Общество

Еще два дерева на Тамбовщине признаны памятниками живой природы

А «Дерево Любви» внесено в новый реестр «Удивительные деревья»
Ирина БУРЯКОВА
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Два дерева, растущие на территории Тамбовской области, получили статус «Деревья-памятники живой природы». В Национальный реестр старовозрастных деревьев России внесли липу мелколистную, произрастающую в селе Новиково Староюрьевского района и сосну обыкновенную, находящуюся в поселке Знаменка на улице Парковой.

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

- Деревьям присвоен высокий статус по итогам круглого стола, прошедшего в Совете Федерации России совместно с комиссией программы «Деревья-памятники живой природы», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. Напомним, что ранее в Тамбовской области статус памятника живой природы получили дуб в усадьбе Ивана Мичурина в Мичуринске, дуб в асеевском парке в Тамбове, клен в музее-усадьбе Серегея Рахманинова «Ивановка» и сосна веймутова, произрастающая на территории асеевской усадьбы в Рассказово.

- Всего в Тамбовской области 14 объектов живой природы внесены в национальный реестр старовозрастных деревьев, 6 из них присвоен статус «Памятник живой природы», - отметили в ведомстве. - В 2019 году в рамках Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» создан новый реестр «Удивительные деревья», куда вошло тамбовское «Дерево Любви», произрастающее в селе Тулиновка Тамбовского района.

«Дерево Любви» представляет собой два сросшихся друг с другом дерева дуба и сосны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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