На Пасху в Мичуринске пройдет традиционный крестный ход
Православные христиане отпразднуют в этом году Светлое Христово Воскресение 28 апреля. В честь Пасхи в Мичуринске по традиции состоится крестный ход. Маршрут движения пройдет по следующим улицам: Липецкое шоссе (от Скорбященского храма до мемориала «Парк Славы»), Красная, Советская (до храма Пророка Илии, где состоится завершение молебна), Революционная, Интернациональная и Филиппова (до Боголюбского кафедрального собора). В кафедральном соборе будет совершено вечернее Богослужение и состоятся поздравления. Об этом сообщает пресс-служба администрации наукограда.
Во всех храмах Мичуринска 27 апреля в 23:30 пройдет Праздничная ночная Литургия. Пасхальное Богослужение в Боголюбском кафедральном соборе возглавит епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.
- 28 апреля в 14:00 храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» состоится начало праздничного молебна. Отсюда и начнет движение крестный ход, - комментируют в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU