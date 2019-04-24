2019-04-24T11:06:13+03:00
Общество

На Пасху в Мичуринске пройдет традиционный крестный ход

Шествие начнется от храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»
Ксения АЛЕШИНА
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Мичуринцы будут отмечать Пасху 28 апреля, как и православные верующие по всему мируМичуринцы будут отмечать Пасху 28 апреля, как и православные верующие по всему мируФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Православные христиане отпразднуют в этом году Светлое Христово Воскресение 28 апреля. В честь Пасхи в Мичуринске по традиции состоится крестный ход. Маршрут движения пройдет по следующим улицам: Липецкое шоссе (от Скорбященского храма до мемориала «Парк Славы»), Красная, Советская (до храма Пророка Илии, где состоится завершение молебна), Революционная, Интернациональная и Филиппова (до Боголюбского кафедрального собора). В кафедральном соборе будет совершено вечернее Богослужение и состоятся поздравления. Об этом сообщает пресс-служба администрации наукограда.

Во всех храмах Мичуринска 27 апреля в 23:30 пройдет Праздничная ночная Литургия. Пасхальное Богослужение в Боголюбском кафедральном соборе возглавит епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.

- 28 апреля в 14:00 храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» состоится начало праздничного молебна. Отсюда и начнет движение крестный ход, - комментируют в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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