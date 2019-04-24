С 24 апреля тамбовчанам начнут раздавать Георгиевские ленты

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-24T10:40:11+03:00

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24 апреля в Доме молодёжи волонтёры и активисты дадут старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Раздача ленточек продлится до Дня Победы. Перед началом акции все добровольцы пройдут инструктаж, затем они выйдут на улицы города, чтобы раздать символ воинской славы и уважения к истории страны.

Помимо самой ленты каждый желающий получит листовку с информацией об истории георгиевской ленты и о том, как её рекомендуется носить. В Тамбове волонтёры раздадут около пяти тысяч ленточек, по региону цифра уточняется. Однако известно, что в прошлом году добровольцы по всей области раздали порядка 60 тысяч главных атрибутов праздника 9 мая.

- По инициативе управления социальной защиты и семейной политики области акция «Георгиевская ленточка» будет организована в учреждениях социального обслуживания области, - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - В рамках акции все подопечные стационарных учреждений получат из рук волонтёров символы памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU