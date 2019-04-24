В Тамбовской области полицейские раскрыли кражу с недействующей пилорамы
22 апреля в дежурную часть поступило сообщение о краже. На место происшествия в село Левино Моршанского района выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что из местной недействующей пилорамы похитили электродвигатель, проникнув в помещение через окно. Эксперты-криминалисты изучили оставленные следы. В ходе розыска стражи порядка задержали подозреваемого в краже - 37-летнего жителя Моршанска.
- Выяснилось, что мужчина хотел продать электродвигатель и выручить деньги, но это ему не удалось. Полицейские изъяли имущество и вернули законному владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Как оказалось, ранее задержанный гражданин уже имел проблемы с законом.
В настоящий момент сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU