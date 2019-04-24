Тамбовчанка попала под колеса «Лады»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-24T10:00:23+03:00

После наезда женщине оказали помощь на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадала женщина пешеход, произошла 23 апреля в 17 часов 27 минут на улице Магистральной в районе дома №40 города Тамбова. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, 34-летний водитель автомобиля «Lada-211440» наехал на 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо относительно движения автомобиля.

- Женщину осмотрели на месте происшествия медики бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU