2019-04-24T10:00:23+03:00
Происшествия

Тамбовчанка попала под колеса «Лады»

Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После наезда женщине оказали помощь на местеПосле наезда женщине оказали помощь на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадала женщина пешеход, произошла 23 апреля в 17 часов 27 минут на улице Магистральной в районе дома №40 города Тамбова. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, 34-летний водитель автомобиля «Lada-211440» наехал на 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо относительно движения автомобиля.

- Женщину осмотрели на месте происшествия медики бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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