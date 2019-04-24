2019-04-24T09:41:38+03:00
Происшествия

Двое тамбовчан ограбили магазин на Гастелло

Добычей молодых людей стал алкоголь и кондитерские изделия
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские 22 апреля раскрыли грабеж из магазина на Гастелло, которая произошла 4 марта. Двое молодых людей зашли в торговую точку. Пока один отвлекал продавщицу разговорами, второй открыто похитил несколько бутылок спиртного и кондитерские изделия с прилавка. Женщина не успела опомниться и что-либо сделать, потому что злоумышленники быстро убежали.

Потерпевшая обратилась полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка опросили женщину, выяснили приметы грабителей, а также изъяли запись с камер видеонаблюдения.

- Благодаря полученной информации в результате розыска были задержаны двое тамбовчан – 18-летний гражданин и его несовершеннолетний подельник. Выяснилось, что похищенные продукты задержанные употребили. Как оказалось, ранее данные лица уже имели проблемы с полицией, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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