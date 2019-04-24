2019-04-24T09:09:30+03:00
Общество

Приставы забирают у пожилой тамбовчанки половину пенсии

На жизнь пенсионерке остается 4 тысячи рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратилась пожилая женщина. Тамбовчанка рассказала, что судебные приставы наложили взыскание на ее пенсию. По решению суда женщина должна вернуть долг и с этим она не спорит. Вот только после вычета пенсионерке совсем ничего не остается на жизнь. Ее пенсия составляет 8 тысяч рублей, а в счет долга приставы забирают 50%, то есть в остатке - 4 тысячи рублей, что почти в два раза ниже прожиточного минимума пенсионера в нашем регионе. Тамбовчанка обратилась к Уполномоченному с просьбой посодействовать и уменьшить сумму вычета.

- Ознакомившись с представленными материалами, Уполномоченный направил ходатайство в УФССП России по Тамбовской области об оказании содействия пенсионерке в снижении процента взыскания задолженности с 50% до 25%, так как по закону взыскание должно производиться с обязательным соблюдением принципов уважения чести и достоинства граждан, а также неприкосновенности имущества, минимально необходимого для жизни должника и членов его семьи, говорят в аппарате Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

Но из УФССП в ответ на эту просьбу омбудсмен получил отказ. Приставы сообщили, что пенсионерка должна самостоятельно обратиться в УФССП по Тамбовской области, либо в суд с заявлением о снижении процента удержания. Женщина также обязана предоставить документы, подтверждающие ее неблагополучное материальное положение.

- Таким образом, УФССП России по Тамбовской области не учли доводы Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области и нормы действующего законодательства, - говорят в аппарате Уполномоченного. - Подобный бюрократический подход вызывает сожаление и непонимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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