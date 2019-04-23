В первомайские праздники будут исследовать клещей, укусивших тамбовчан

СЕГОДНЯ 17:29 2019-04-23T20:04:25+03:00

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С началом сезона распространения клещей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» сообщает, что с 1 мая и в последующие выходные и праздничные дни на базе учреждения будут принимать клещей снятых с людей. В лаборатории членистоногих исследуют на инфекции, передающиеся клещами (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз).

- Граждане, пострадавшие от укуса клеща, должны обратиться в лечебное учреждение по месту жительства для его удаления и отправки его лечебным учреждением на исследование, - сообщили в управлении Роспотребления. - При самостоятельном удалении и доставке клеща в лечебное учреждение или лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» исследование будет проводиться на платной основе. Телефоны для консультаций 72-45-20, 72-85-73

ИСТОЧНИК KP.RU