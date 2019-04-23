У двух жителей Тамбовского района полицейские изъяли оружие

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-23T16:54:44+03:00

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Так, оперативники получили информацию о том, что 36-летний житель села Сурава Тамбовского района изготовил так называемый «пугач» - гладкоствольное дульнозарядное огнестрельное оружие.

- Проверка показала, что действительно этот мужчина в машине возил незаконный предмет. «Пугач» сотрудниками полиции у него изъяли и возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ - за незаконное изготовление оружия, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Кроме того, у другого жителя Тамбовского района, 68-летнего, при проверке условий хранения зарегистрированного оружия стражи порядка изъяли охотничье ружье. Владелец хранил его в нарушение всех правил - в обычном шкафу в квартире в Тамбове, где проживал последнее время.

- Сотрудников полиции и представителей Росгвардии он не уведомил о смене места хранения огнестрельного оружия, - отметили в полиции. - Изъяты оружие и патроны, составлен административный протокол с последующим наложением штрафа.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU