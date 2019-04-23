Житель Тамбовщины похитил систему отопления из здания недействующего сельсовета

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-23T16:02:50+03:00

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Полицейские раскрыли преступление, произошедшее в Тамбовском районе почти четыре месяца назад. Так, в январе в дежурную часть поступила информация о краже из здания недействующего сельсовета на станции Селезни. Оттуда похитили около полутонны металлолома.

В результате розыска оперативники задержали подозреваемого в краже - 22-летнего местного жителя.

- Молодой человек сознался в краже и рассказал, что совершил хищение 15 января. Он проник в помещение и по частям уносил трубы и радиаторы системы отопления, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Далеко нести украденное ему не пришлось. Дом злоумышленника находился неподалеку, радиаторы и трубы он складывал у себя во дворе, общий вес которых составил 419 килограмм.

Как выяснили стражи порядка, металлолом парень продал неизвестным за 3,5 тысячи рублей, деньги потратил.

- Ранее этот молодой человек уже не раз имел проблемы с законом, - отметили в полиции. - В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU