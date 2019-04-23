12-летний тамбовчанин, получив "двойку", остался ночевать на улице
22 апреля в 21 час в дежурную часть поступило сообщение от тамбовчанки. Женщина рассказала полицейским, что ее 12-летний сын так и не вернулся домой после занятий в школе. По месту проживания школьника, в одну из многоэтажек на улице Советской, прибыла следственно-оперативная группа, которая составила фотоориентировку.
- Мальчик воспитывался в благополучной семье. И видимых причин для самовольного ухода из дома не было. Сотовый телефон молчал, очевидно, из-за разрядки аккумулятора, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
Стражи порядка обнаружили пропавшего ребенка уже к утру. Как оказалось, беглец заночевал на трубах теплотрассы на Студенецкой набережной.
Сотрудники полиции выяснили, что причина ухода подростка крылась в строгом отношении его деда к учебному процессу и успеваемости. Накануне мальчик получил "двойку" и побоялся вернуться из-за возможного наказания.
- К счастью, обошлось без ущерба для здоровья подростка, хотя в ночное время на улице сейчас температура приближается к нулю, - отметили в региональном УМВД. - Рекомендуем взрослым применять адекватные меры по воспитанию подрастающего поколения во избежание подобных неприятных последствий.
ИСТОЧНИК KP.RU