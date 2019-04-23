Тамбовчанке вынесли приговор за продажу самогонки

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-23T15:01:16+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор 38-летней жительнице города Жердевка. Она признана виновной в незаконной продаже спиртосодержащей продукции - по статье 171.4 УК РФ. Так, по информации прокуратуры региона, еще в апреле прошлого года эту женщину привлекли к административной ответственности за незаконную продажу самогонки. Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако в феврале текущего года она снова попала в поле зрения правоохранительных органов - по аналогичной теме.

- За один день с территории своего домовладения она реализовала одному покупателю полуторалитровую бутылку спиртосодержащей пищевой жидкости за 200 рублей, другому - 20 бутылок спиртосодержащей жидкости, объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 1 тысяча 600 рублей, - отмечают в ведомстве.

И теперь суд приговорил жительницу Тамбовщины к 6 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. При этом, указанное наказание можно считать условным, поскольку суд установил испытательный срок - 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU