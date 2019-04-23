Ярмарка переехала от «Кристалла» переехала на тамбовский Арбат

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-23T14:35:59+03:00

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Ярмарка в Тамбове сменила место своей дислокации. Если раньше она располагалась на площади у ЛДС «Кристалл», то теперь торговые палатки перенесут на тамбовский Арбат – улицу Коммунальную. Как пояснила председатель комитета потребительского рынка мэрии Ирина Лукьянова на заседании комитета городского хозяйства Тамбовской городской Думы, сейчас площадку у ледового дворца торгующим решили не предоставлять.

Пасхальная ярмарка пройдет в Тамбове с 23 по 27 апреля. Время ее работы с 9.00 до 19.00 - Участниками ярмарки станут производственные и торговые предприятия регионов Центрального федерального округа и Республики Беларусь, - рассказали в администрации города Тамбова. - Для них на бесплатной основе представят 60 торговых мест. Качественные товары по доступным ценам — визитная карточка ярмарки, которая проходит в Тамбове с завидной регулярностью. Как обычно здесь представлен широкий ассортимент колбасных и мясных изделий, кондитерской продукции, рыбы и икры, множество сортов твердого и мягкого сыра, восточные пряности, орехи, сухофрукты, мед. И конечно же традиционные атрибуты пасхального стола — куличи! Обязательным требованием для всех участников ярмарки является наличие документов, подтверждающих качество товара. Контроль за качеством и безопасностью товаров обеспечат сотрудники региональных управлений ветеринарии и Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU