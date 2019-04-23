2019-04-23T13:41:04+03:00
Общество

Родителям тамбовских дошколят и школьников предлагают оценить качество питания в детсадах и школах

В регионе проводят специальный мониторинг
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области проходит мониторинг качества и безопасности питания в детских садах и школах. Родителей дошкольников и школьников просят пройти специальное анкетирование по данной теме.

- Народные контролеры уже провели опросы в Жердевском, Инжавинском, Кирсановском, Мучкапском и Токаревском районах. Всего было опрошено 1,5 тысячи родителей школьников и порядка 500 родителей дошколят, - сообщает пресс-служба Тамбовского регионального отделения "ЕР".

Активисты проекта планируют провести анкетирование во всех городах и районах области.

Также любой родитель может пройти онлайн-опрос:

- гиперссылка на анкету для родителей школьников;

- гиперссылка на анкету для родителей воспитанников детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура «прикрыла» сайты, на которых тамбовчан учили «скручивать» счетчики
Тамбовчанина подозревают в издевательствах над приемным ребенком
На Тамбовщине заложили новый лес
Тамбовские полицейские раскрыли гаражную кражу
18-летний тамбовчанин похитил косметику из магазина
В Тамбовской области разыскиваемый полицией и волонтерами 18-летний студент сам вернулся домой
Тамбовчан приглашают на открытие фонтана «Мелодия воды»: там можно получить приз
Тамбовчанин занял у приятеля 100 тысяч рублей и не планировал их отдавать
На Тамбовщине торгуют контрафактным алкоголем
В Тамбове выбрал территории для благоустройства
Юная тамбовчанка стала одной из лучших на Всероссийской олимпиаде по литературе
В Тамбовской области пятерки за тотальный диктант получили 52 человека
16-летний подросток попал под машину на пешеходном переходе
Тамбовчанка убила гражданского мужа, который мешал ей смотреть телевизор
1 мая по Тамбову пройдут две колонны
В Тамбовской области столкнулись грузовик и легковушка
В Тамбове отключат горячую воду
На северном обходе Тамбова из-за сильного дыма столкнулись четыре автомобиля
В Тамбовской области возросла преступность
В Перинатальном центре Тамбова из-за возможной халатности врачей умер ребенок
Тамбовские прокуроры обнаружили 5 сайтов, предлагающих приобрести дипломы о высшем образовании
Трое жителей Тамбовской области осуждены за дачу ложных показаний