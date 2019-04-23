Родителям тамбовских дошколят и школьников предлагают оценить качество питания в детсадах и школах
В Тамбовской области проходит мониторинг качества и безопасности питания в детских садах и школах. Родителей дошкольников и школьников просят пройти специальное анкетирование по данной теме.
- Народные контролеры уже провели опросы в Жердевском, Инжавинском, Кирсановском, Мучкапском и Токаревском районах. Всего было опрошено 1,5 тысячи родителей школьников и порядка 500 родителей дошколят, - сообщает пресс-служба Тамбовского регионального отделения "ЕР".
Активисты проекта планируют провести анкетирование во всех городах и районах области.
Также любой родитель может пройти онлайн-опрос:
- гиперссылка на анкету для родителей школьников;
- гиперссылка на анкету для родителей воспитанников детских садов.
ИСТОЧНИК KP.RU