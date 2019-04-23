2019-04-23T12:58:21+03:00
Общество

На Тамбовщине заложили новый лес

Активисты высадили более 6 тысяч молодых сосен
Ирина БУРЯКОВА
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Сегодня на территории Тамбовского лесничества в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» лесоводы, представители областной власти, студенты и школьники посадили более 6 тысяч молодых сосен.

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

В этом году в рамках национального проекта «Сохранение лесов» Всероссийская акция пройдет в тринадцати лесничествах региона. В мероприятиях по посадке молодого леса примут участие более 800 человек.

Лесоводы высадят дубы, березы, сосны, каштаны, липы. Всего работники лесного хозяйства области в 2019 году создадут более 900 гектаров молодого леса. Своевременное восстановление лесов на вырубках, гарях, участках погибших насаждений - это основная задача лесоводов.

- Посаженный сегодня участок молодого леса будет находиться под наблюдением лесоводов. Если часть саженцев не приживется, следующей весной на их место будут высажены другие молодые деревья, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

Весь посадочный материал выращен в лесных питомниках Тамбовщины. Лесоводы ежегодно помогают и в озеленении территорий муниципальных образований, отмечают в ведомстве, безвозмездно предоставляют посадочный материал древесно-кустарниковых пород для социальных и образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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