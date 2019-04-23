2019-04-23T12:24:51+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские раскрыли гаражную кражу

Подозреваемый задержан и дал признательные показания
Ирина БУРЯКОВА
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22 апреля в дежурную часть поступило сообщение о краже от 60-летнего жителя села Нижний Шибряй Уваровского района. На место выехала оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что неизвестный проник в его незапертый гараж, откуда похитил зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

Стражи порядка осмотрели помещение и опросили соседей. После проведенного подворного обхода выяснилось, что к краже, скорее всего, причастен местный житель.

- В результате розыска был задержан 26-летний гражданин, проживающий в этом же селе. Молодой человек сознался в краже и вернул похищенное, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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