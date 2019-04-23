Тамбовские полицейские раскрыли гаражную кражу
22 апреля в дежурную часть поступило сообщение о краже от 60-летнего жителя села Нижний Шибряй Уваровского района. На место выехала оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что неизвестный проник в его незапертый гараж, откуда похитил зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Стражи порядка осмотрели помещение и опросили соседей. После проведенного подворного обхода выяснилось, что к краже, скорее всего, причастен местный житель.
- В результате розыска был задержан 26-летний гражданин, проживающий в этом же селе. Молодой человек сознался в краже и вернул похищенное, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
В настоящее время сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU