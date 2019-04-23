18-летний тамбовчанин похитил косметику из магазина

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-23T11:54:38+03:00

Спустя сутки после кражи его задержали полицейские

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Поздним вечером 21 апреля в дежурную часть поступило сообщение о грабеже в магазине на улице Астраханской областного центра. Незадолго перед закрытием торгового заведения молодой человек, который выбрал несколько товаров в отделе косметики, неожиданно быстро проследовал мимо кассы и покинул магазин, не заплатив денег.

Выехавшие на место происшествия полицейские опросили свидетелей, изъяли следы и изучили записи камер видеонаблюдения. После этого они составили фотоориентировку на подозреваемого.

- На следующие сутки подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - При опросе 18-летний тамбовчанин дал признательные показания. Похищенное изъято.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU