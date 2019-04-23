18-летний тамбовчанин похитил косметику из магазина
Поздним вечером 21 апреля в дежурную часть поступило сообщение о грабеже в магазине на улице Астраханской областного центра. Незадолго перед закрытием торгового заведения молодой человек, который выбрал несколько товаров в отделе косметики, неожиданно быстро проследовал мимо кассы и покинул магазин, не заплатив денег.
Выехавшие на место происшествия полицейские опросили свидетелей, изъяли следы и изучили записи камер видеонаблюдения. После этого они составили фотоориентировку на подозреваемого.
- На следующие сутки подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - При опросе 18-летний тамбовчанин дал признательные показания. Похищенное изъято.
В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU