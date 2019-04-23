2019-04-23T11:20:40+03:00
Происшествия

В Тамбовской области разыскиваемый полицией и волонтерами 18-летний студент сам вернулся домой

Молодой человек поссорился с родителями из-за запрета встречаться с любимой девушкой и демонстративно ушел из дома
Ирина БУРЯКОВА
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21 апреля в дежурную часть поступило сообщение от родителей, жителей Мичуринска, об исчезновении их 18-летнего сына. Сотрудники уголовного розыска по фотографии и приметам составили ориентировку, установили возможные маршруты следования молодого человека и адреса родственников и знакомых. Информация о пропавшем юноше была передана во все подразделения полиции области. К поискам подключились волонтеры организации «Лиза Аллерт».

Спустя сутки разыскиваемый сам вернулся домой. Как выяснилось, студент одного из учебных заведений Мичуринска поссорился с родителями.

- Причиной конфликта стал запрет родителей на встречи юноши с девушкой, которой он симпатизировал. Молодой человек демонстративно ушел из дома и скрывался у знакомых. Однако узнав о том, что его активно разыскивают по всему городу, парень решил вернуться, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Полицейские убедительно просят родителей и детей не доводить семейные конфликты до подобных опасных для жизни и здоровья ситуаций. Самовольный уход ребенка из дома может привести к трагическим последствиям. Правоохранительные органы тратят усилия по привлечению людских и материальных ресурсов для поисков, которых можно было бы избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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