Тамбовчан приглашают на открытие фонтана «Мелодия воды»: там можно получить приз

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-23T10:55:51+03:00

Для этого надо сделать фотографию и разместить ее в соцсетях

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30 апреля в шесть часов вечера в Тамбове в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» состоится открытие фонтана «Мелодия воды», которое продолжит концертная программа с участием лучших коллективов региона.

- В этот день на территории парка будет организована продажа сувенирной продукции, верховая езда на пони и лошадях, розыгрыш призов. Для самых юных гостей старинной усадьбы в этот вечер будут работать отдельные творческие площадки, мастер-классы и аттракционы, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

Также в парке музея будет установлен арт-объект, посвященный пятилетию открытия «Усадьбы Асеевых» в Тамбове после реставрационных работ.

- Делайте фото на празднике «Мелодия воды» в «Усадьбе Асеевых» и размещайте в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Инстаграм с хештегом #отдыхайна5, а в 20.00 того, чья фотография соберет больше всего «лайков», ждет памятный подарок от музейного комплекса, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU