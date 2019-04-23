2019-04-23T09:59:57+03:00
Происшествия

На Тамбовщине торгуют контрафактным алкоголем

За сутки сотрудники полиции выявили три таких факта
Ирина БУРЯКОВА
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Так, 22 апреля в Тамбове на улице Мичуринской в гаражном комплексе полицейские выявили факт продажи алкоголя с признаками контрафакта. Торговал спиртным 50-летний владелец гаража. Стражи порядка изъяли оттуда 62 бутылки алкогольных напитков.

В этот же день сотрудники полиции пресекли продажу контрафактного алкоголя в селе Калаис Кирсановского района. В своем доме местная жительница торговала водкой без какой-либо документации на товар. У нее стражи порядка изъяли 25 бутылок с зельем.

- А в Моршанске в торговом павильоне на улице Дачной оперативники изъяли 62 бутылки алкоголя и 290 пачек табачной продукции с признаками контрафакта, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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