2019-04-23T09:11:49+03:00
Общество

Юная тамбовчанка стала одной из лучших на Всероссийской олимпиаде по литературе

Ангелина Баженова вошла в число 103 призеров
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Призер олимпиады может поступить в вуз без экзаменовПризер олимпиады может поступить в вуз без экзаменовФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Калининграде завершилась Всероссийская олимпиада школьников по литературе. По итогам состязаний были определены 103 призёра и 9 победителей. В число призёров вошла школьница из Бондарского района. Олимпиада объединила 251 участника из 73 регионов, более 100 сопровождающих и 22 члена жюри.

Все туры соревнования – два письменных и устный, а также конкурс чтецов – проводились на базе школы Зеленоградска. Призером олимпиады стала ученица 11 класса МБОУ «Бондарская СОШ» Баженова Ангелина. Девушка уже в прошлом учебном году получила звание призёра, в этом году она уверенно подтвердила свой результат. Её незаменимым хобби является чтение. Все свободное время девушка проводит с книгой в руках, причём читает Ангелина, как российскую, так и зарубежную литературу. Она мечтает стать зарубежным филологом.

- Обладатели дипломов могут поступить без экзаменов в любой вуз России на направления, соответствующие профилю олимпиады, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области. - Документ действителен в течение четырех лет с момента выдачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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