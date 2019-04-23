2019-04-23T09:26:24+03:00
Общество

В Тамбове выбрал территории для благоустройства

В тройку победителей вошли скверы на бульваре Энтузиастов, на ул. Набережная, 32/2, а также за домом 100А по улице Рылеева
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчане определили общественные территории, которые благоустроят в 2020 году. Рейтинговое голосование проходило с 15 по 19 апреля, а 22 апреля в мэрии подвели его итоги.

Как рассказала заместитель главы администрации города Тамбова — начальник управления по связям с общественностью Антонина Колодина, ранее от тамбовчан поступило 4634 предложений по благоустройству общественных территорий. Семь зеленых зон включили в итоговое голосование.

Предварительно в марте-апреле этого года во всех общественных префектурах и советах территорий при администрации города Тамбова провели обсуждения дизайн-проектов, в которых приняло участие более 3000 человек. И с 15 по 19 апреля в 93 пунктах территориальных счетных комиссий на территории города Тамбова проводилось рейтинговое голосование по общественным территориям.

- В голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, приняло участие 39917 человек. В результате были определены 3 лидирующие общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году, - рассказала Антонина Колодина. – Это сквер, расположенный по бульвару Энтузиастов (в границах улиц К.Маркса и Социалистической), сквер, расположенный по адресу ул. Набережная, 32/2, а также сквер за домом 100А по улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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