2019-04-23T10:35:33+03:00
Происшествия

Тамбовчанин занял у приятеля 100 тысяч рублей и не планировал их отдавать

Мужчине грозит обвинение в мошенничестве
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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19 апреля в дежурную часть полиции МОМВД «Рассказовский» поступило сообщение о мошенничестве. 51-летний житель города рассказал полицейским, что в октябре прошлого года знакомый 51-летнего мужчины взял у него в долг 100 000 рублей. Время шло, но «заемщик» не торопился отдавать деньги. Молодой человек долго «кормил» рассказовца обещаниями, а вскоре и вовсе перестал выходить на связь.

- Сотрудники полиции разыскали мошенника, им оказался 25-летний местный житель, - рассказали в УМВД России по Тамбовской области. - Деньги парень успел потратить на свои нужды. Теперь ему придется возместить потерпевшему материальный ущерб. Кроме того, ему грозит уголовная ответственность по статье «Мошенничество». Вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела сейчас решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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