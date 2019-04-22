В Тамбовской области пятерки за тотальный диктант получили 52 человека

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-22T18:00:05+03:00

Изменить размер текста: A A

На Тамбовщине в седьмой раз написали 1200 человек. Им было предложено 37 площадок: библиотеки, школы, колледжи, университеты, кафе, дворцы культуры, а также Дом молодежи и Дом творчества. Традиционно акция объединила участников разного возраста и пола.

В этом году участникам предлагался фрагмент «Ловец душ» Павла Басинского по мотивам пьесы Максима Горького «На дне». Тамбовчанам при написании диктанта пришлось вспомнить многие сложные правила русского языка.

- Наибольшее затруднение вызвало написание следующих слов и фраз: пьеса; блистательно; вслух; будущее; Василисиного мужа; обаяние; насквозь; к мысли; на пессимистической ноте. Самым сложным стало предложение «Частое упоминание Сибири наводит на мысль, что Лука или сектант, или бывший каторжник, а отсутствие у него паспорта — что, возможно, и беглый». Результаты проверки уже появились в личных кабинетах на официальном сайте проекта. В этом сезоне участники и отличники Тотального диктанта всех площадок и — впервые — теста TruD получат в подарок книги от крупнейшего сервиса электронных и аудиокниг ЛитРес, - сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области.

Как и в прошлые годы, по-прежнему вызывали затруднения места с оформлением прямой речи и постановка тире и двоеточия в разных случаях. Очень много ошибок было связано с завершением фразы — не все смогли правильно определить вопросительные предложения.

В итоге на пятерку в Тамбовской области диктант написали 52 человека. Среди отличников оказались не только жители Тамбова, но Гавриловки-2, Моршанска, Первомайского, Тулиновки. Церемония награждения состоится 6 июня в Международный день русского языка. Все участники акции, получившую любую оценку, могут получить фирменные сертификаты и забрать свои работы вплоть до этой даты в Пушкинской библиотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU