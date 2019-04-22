Тамбовчанка убила гражданского мужа, который мешал ей смотреть телевизор

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-22T17:19:41+03:00

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В одной из квартир жилого дома по улице Авиационной города Тамбова 21 апреля было обнаружено тело 35-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. По данному было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В преступлении подозревается 42-летняя сожительница потерпевшего.

По версии следствия, подозреваемая поссорилась с гражданским супругом из-за того, что он мешал смотреть ей телевизор и оскорбительно выразилась в его адрес. Разозлившись, в ответ он ударил ее по лицу, после чего она взяла нож и пырнула им сожителя в грудь. От полученного ранения мужчина сразу скончался.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU