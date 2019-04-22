2019-04-22T17:41:21+03:00
Происшествия

16-летний подросток попал под машину на пешеходном переходе

Пострадавшего мальчика отправили на лечение в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мальчик переходил дорогу по зебреМальчик переходил дорогу по зебреФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, произошло 19 апреля в 17 часов 40 минут на улице Карла Маркса в районе дома №404 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 54-летний водитель автомобиль «ВАЗ-21102» наехал на 18-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП шестнадцатилетний мальчик получил травмы. На автомобиле скорой медицинской помощи он был доставлен в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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