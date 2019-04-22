В Тамбовской области столкнулись грузовик и легковушка

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-22T15:59:18+03:00

Мужчине и двум женщинам, пострадавшим в ДТП, оказали помощь на месте происшествия

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Авария произошла 21 апреля около четырех часов утра на 392-м километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань в Мичуринском районе. Грузовой автомобиль «SCANIA», за рулем которого находился 36-летний водитель, на перекрестке неравнозначных дорог столкнулся с иномаркой «Volkswagen Passat». Легковушкой управлял 31-летний мужчина, двигавшийся по главной дороге.

- В результате ДТП водителю и пассажирам автомобиля «Volkswagen Passat», 23-летней и 29-летней женщинам была оказана скорая медицинская помощь на месте происшествия, - комментируют в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU