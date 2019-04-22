На северном обходе Тамбова из-за сильного дыма столкнулись четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-22T14:59:48+03:00

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Авария, участниками которой стали сразу четыре автомобиля, произошла 21 апреля в 13 часов 40 минут на 6 километре автодороги «Северный обход города Тамбова», проходящей на территории Тамбовского района. По данным регионального УГИБДД, ДТП спровоцировало сильное задымление дороги — рядом горел луг. К момент аварии пожарные уже ликвидировали возгорание, но дым еще не рассеялся, поэтому видимость на дороге была очень плохой, что и стало причиной массовой аварии. В итоге, сначала 28-летний водитель автомобиля «Nissan Almera» наехал на остановившийся в колонне автомобиль «Subaru Forester», под управлением 32-летнего мужчины. После этого 22-летняя водитель автомобиля «LADA-217030» и 35-летний водитель автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER» столкнулись с автомобилем «Nissan Almera».

- В результате ДТП пассажирам автомобиля «LADA-217030» 45-летнему мужчине и 43-летней женщине скорую медицинскую помощь оказали на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе областного ГИБДД. - Грудного ребенка, девочку, которая родилась 21 марта этого года доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу с ушибами мягких тканей головы.

ИСТОЧНИК KP.RU