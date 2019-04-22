2019-04-22T13:59:45+03:00
Происшествия

В Перинатальном центре Тамбова из-за возможной халатности врачей умер ребенок

В случившемся разбираются следователи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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7-месячный малыш мог умереть из-за бездействия медиков7-месячный малыш мог умереть из-за бездействия медиков
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В тамбовском Перинатальном центре умер недоношенный ребенок. С жалобой на действия врачей медицинского учреждения к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратился отец малыша. Он предполагает, что несчастье произошло из-за бездействия медиков центра.

- В своем обращении заявитель указал, что его супруга, находившаяся на седьмом месяце беременности была госпитализирована из ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 города Тамбова» в Перинатальный центр, где по мнению мужчины, его жене несвоевременно оказывалась медицинская помощь, что привело к гибели ребенка, - сообщили в аппарате Уполномоченного.

Информацию, изложенную в обращении Уполномоченный передал в СУ СКР по Тамбовской области и в региональное управление здравоохранения. Сейчас стало известно, что по результатам рассмотрения жалобы и после проведения доследственной проверки в СО по Октябрьскому району города Тамбова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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