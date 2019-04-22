В Тамбовской области возросла преступность

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-22T14:27:33+03:00

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На территории Тамбовской области за три месяца текущего года зарегистрировано 3 тысячи 157 преступлений. Это на 146 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Количество тяжких преступлений увеличилось на 21 процент за счет роста выявленных правоохранительными органами латентных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Треть всех зарегистрированных преступлений - это хищения чужого имущества. Количество мошенничеств в регионе также увеличилось и составило 380.

На территории Тамбовщины в текущем году каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

- Увеличилось на 9,5 процентов (с 902 до 988) число зарегистрированных преступлений, которые совершены в общественных местах, - отмечают в ведомстве. - Анализ социально-криминологической характеристики преступности за 3 месяца 2019 года показывает, что более половины преступлений (1 тысяча 357) совершено лицами, ранее совершавшими преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU