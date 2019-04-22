Тамбовские прокуроры обнаружили 5 сайтов, предлагающих приобрести дипломы о высшем образовании
Прокуратура Мордовского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила пять сайтов, на страницах которых размещена информация, предлагающая приобрести дипломы о высшем образовании. При этом, распространение таких объявлений противозаконно.
- Выступая в защиту интересов Российской Федерации, прокуратура направила в суд пять административных исковых заявлений о признании информации о продаже дипломов запрещенной к размещению, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
После вступления решения суда в законную силу его копия будет направлена в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области для ограничения доступа к указанным страницам сайтов.
ИСТОЧНИК KP.RU