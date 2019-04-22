Трое жителей Тамбовской области осуждены за дачу ложных показаний
На Тамбовщине суд вынес приговор трем жителям города Мичуринска. Они осуждены за дачу ложных показаний по статье 307 УК РФ. Так, по данным региональной прокуратуры, одна из подсудимых дала ложные показания в суде и на предварительном следствии, пытаясь помочь избежать уголовной ответственности своему гражданскому мужу. Который обвиняется по статье 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть. Двое других подсудимых, муж и жена, пытались «сделать» алиби своему знакомому, давая заведомо ложные показания.
- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил злоумышленникам наказание в виде 240 часов обязательных работ каждому, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU