Трое жителей Тамбовской области осуждены за дачу ложных показаний

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-22T12:56:15+03:00

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На Тамбовщине суд вынес приговор трем жителям города Мичуринска. Они осуждены за дачу ложных показаний по статье 307 УК РФ. Так, по данным региональной прокуратуры, одна из подсудимых дала ложные показания в суде и на предварительном следствии, пытаясь помочь избежать уголовной ответственности своему гражданскому мужу. Который обвиняется по статье 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть. Двое других подсудимых, муж и жена, пытались «сделать» алиби своему знакомому, давая заведомо ложные показания.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил злоумышленникам наказание в виде 240 часов обязательных работ каждому, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU