В Тамбове трое пострадали в аварии на Мичуринской

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-22T12:36:00+03:00

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На улице Мичуринской в районе дома №231 «Б» города Тамбова 21 апреля примерно в половину девятого утра произошла авария. Автомобиль «SsangYong Rexton», 55-летний водитель которого подъезжал к перекрестку с круговым движением, столкнулся с «Ладой Грантой». Отечественной легковушкой управляла 19-летняя девушка.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель и пассажиры иномарки, 31-летняя и 55-летняя женщины, получили телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

«SsangYong Rexton» врезался в «Ладу Гранту»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU