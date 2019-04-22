2019-04-22T11:35:08+03:00
Происшествия

Четыре человека получили травмы при столкновении двух иномарок в Тамбове

Всем пострадавшим потребовалась помощь медиков
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла на СоветскойАвария произошла на СоветскойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 21 апреля примерно в 13:34 на улице Советской в районе дома №96 города Тамбова. Автомобиль «Kia Rio», под управлением 29-летнего водителя, на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с «Kia Ceed». За рулем последнего находился 35-летний мужчина, который двигался со встречного направления прямо.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии 34-летний пассажир автомобиля «Kia Ceed», а также водитель и пассажиры «Kia Rio», 35-летний мужчина и 50-летняя женщина, получили телесные повреждения и были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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