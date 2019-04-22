2019-04-22T11:03:30+03:00
Общество

Лучшего учителя Тамбовщины определят 23 апреля

Победитель регионального этапа конкурса будет защищать честь региона на федеральном уровне
Ксения АЛЕШИНА
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За победу будут бороться 29 педагоговЗа победу будут бороться 29 педагогов
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Торжественное закрытие XXIX регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 году состоится 29 апреля на сцене ДК «Дружба» города Уварово. В этот день выберут лучшего учителя Тамбовской области.

Напомним, 29 победителей муниципальных этапов две недели боролись за победу. Среди участников конкурса – педагоги по разным предметам : русский язык и история, география и биология, английский язык и математика, технология и ИЗО.

- Призеров и победителя поздравят первые лица региона. А организаторы подготовили для педагогической общественности области настоящий праздник с концертной программой, в которой примут участие лучшие творческие коллективы области. По традиции сильнейшие участники конкурса станут обладателями денежных грантов и регионального памятного знака «Золотая капля». Победитель получит грант главы администрации области, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Победитель от Тамбовщины представит наш регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России», который пройдет осенью накануне Дня учителя.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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