Тамбовские «стобалльники» поделятся с выпускниками секретами успешной сдачи ЕГЭ

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-22T10:19:26+03:00

Одиннадцатиклассники узнают, как можно получить наивысший результат на ЕГЭ

А психолог поможет школьникам справится с волнением перед экзаменами

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В Тамбове 24 апреля на базе театральной студии «Подмостки» школы № 30» состоится Всероссийская акция «100 баллов для победы». В ней примут участие выпускники, которым через месяц предстоит сдача ЕГЭ.

В рамках акции «стобалльники», обучающиеся в вузах Тамбовской области, поделятся своими знаниями и впечатлениями об экзамене. Выпускники прошлых лет, получившие наивысший результат на ЕГЭ по русскому языку, ответят на вопросы школьников.

Также на встрече будут присутствовать победитель муниципального этапа XXIX регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 году, учитель математики МАОУ «Центр образования №13 им. Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» Марина Скорук, актер ТОГАУК «Тамбовтеатр» Александр Колмачевский и психолог ТОГБУ «Центр психолого-медико-педагогической диагностики и консультирования» Анастасия Ковалева.

- Ребята узнают главные секреты успешной сдачи ЕГЭ. Психолог даст рекомендации, как справиться с предэкзаменационным волнением и подарит методические памятки, а вместе с актером Александром Колмачевским ребята выполнят упражнения по психологической разрядке, которые применяют артисты перед волнительным выходом на сцену, - комментируют в управлении науки и образования Тамбовской области.

Добавим, что Всероссийская акция «100 баллов для победы» пройдет во всех городах и районах Тамбовщины.

ИСТОЧНИК KP.RU