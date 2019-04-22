Лже-сотрудники банка обманули жителей Тамбовщины почти на 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-22T09:45:30+03:00

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38-летней жительнице города Рассказово 20 апреля поступил звонок от якобы сотрудников службы безопасности банка, в котором женщина постоянно обслуживается. Неизвестные сообщили, что с ее банковской карты происходит несанкционированное снятие денежных средств и добавили, что скорее всего, это дело рук мошенников. Для блокировки карты ее попросили сообщить свои данные, что она и сделала, после чего произошло списание 60 000 рублей.

По аналогичной схеме мошенники обманули еще двух женщин. Так, 32-летняя жительница города Рассказово лишилась около 20 тысяч рублей, а 37-летняя котовчанка — 6 900 рублей.

- В настоящее время по всем фактам проводятся мероприятия по установлению личности мошенника. Известен телефон, по которому неизвестный выходил на связь с потерпевшей 84950985213, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU