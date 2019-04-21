30 апреля лучшие хоры Тамбовщины решат, кто представит регион на окружном этапе всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-21T11:18:48+03:00

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30 апреля в регионе состоится первый этап Всероссийского хорового фестиваля. В нем примут участие коллективы детских музыкальных школ, школ искусств, хоры ветеранов войны и труда, учебных и культурно-досуговых учреждений региона.

Свое мастерство продемонстрируют вокалисты Знаменского, Инжавинского, Кирсановского, Никифоровского, Первомайского, Пичаевского, Рассказовского, Тамбовского, Токаревского районов, Котовска, Мичуринска, Моршанска и Тамбова. Лауреаты в каждой номинации представят регион на окружном этапе творческого соревнования. А финал конкурса состоится в ноябре в Москве. Фестиваль проводится Всероссийским хоровым обществом в целях повышения исполнительского мастерства и обмена творческим опытом.

Напомним, в этом году на Тамбовщине приступили к реализации регионального межведомственного проекта «Голоса родного края». Он также должен способствовать развитию в школах области хорового творчества, выявить одаренных учащихся, а наиболее талантливых - сориентировать профессионально.

ИСТОЧНИК KP.RU