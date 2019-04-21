2019-04-21T11:09:14+03:00
Общество

На майских праздниках в Тамбовской области усилят патрулирование лесов

За нарушение пожарной безопасности жителям грозят серьезные штрафы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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По информации управления лесами Тамбовской области, на большей части региона установлен третий (средний) класс пожарной опасности. Так как огонь может возникнуть даже от незначительных источников огня - спички или сигареты, а в праздничные дни тамбовчане потянутся на природу, на период майских праздников будет усилено патрулирование лесов и мест массового посещения граждан.

Напомним, что в пожароопасный сезон в лесах региона запрещается бросать горящие спички, окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, разводить костры на участках поврежденного леса с подсохшей травой, под кронами деревьев, на торфяниках, в местах рубок.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах придется заплатить от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностному лицу - от 10 до 20 тысяч рублей, юридическому лицу – от 50 до 200 тысяч рублей. При нарушении правил в условиях особого противопожарного режима эти штрафные санкции увеличиваются вдвое.

Выжигание хвороста, сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, наказывается штрафом для обычных граждан в 4 тысячи рублей, для должностных лицо - на 15-25 тысяч, юридических лиц - 150-250 тысяч рублей.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности, из-за которого возник пожар без причинения тяжкого вреда здоровью человека, на граждан составит 5 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридических лиц - до 1 миллиона рублей.

Телефон региональной диспетчерской службы: 8(4752) 72-00-14.

Федеральный телефон горячей линии: 8 800 100 94 00 или по телефону 01 (с мобильного – 001).

ИСТОЧНИК KP.RU

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