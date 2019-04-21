На майских праздниках в Тамбовской области усилят патрулирование лесов
По информации управления лесами Тамбовской области, на большей части региона установлен третий (средний) класс пожарной опасности. Так как огонь может возникнуть даже от незначительных источников огня - спички или сигареты, а в праздничные дни тамбовчане потянутся на природу, на период майских праздников будет усилено патрулирование лесов и мест массового посещения граждан.
Напомним, что в пожароопасный сезон в лесах региона запрещается бросать горящие спички, окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, разводить костры на участках поврежденного леса с подсохшей травой, под кронами деревьев, на торфяниках, в местах рубок.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах придется заплатить от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностному лицу - от 10 до 20 тысяч рублей, юридическому лицу – от 50 до 200 тысяч рублей. При нарушении правил в условиях особого противопожарного режима эти штрафные санкции увеличиваются вдвое.
Выжигание хвороста, сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, наказывается штрафом для обычных граждан в 4 тысячи рублей, для должностных лицо - на 15-25 тысяч, юридических лиц - 150-250 тысяч рублей.
Штраф за нарушение правил пожарной безопасности, из-за которого возник пожар без причинения тяжкого вреда здоровью человека, на граждан составит 5 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридических лиц - до 1 миллиона рублей.
Телефон региональной диспетчерской службы: 8(4752) 72-00-14.
Федеральный телефон горячей линии: 8 800 100 94 00 или по телефону 01 (с мобильного – 001).
ИСТОЧНИК KP.RU