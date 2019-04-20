Тамбовчанам предлагают совершить «Цифровой прорыв»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-20T12:40:57+03:00

Айтишников и дизайнеров приглашают к участию во Всероссийском конкурсе

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Объявлен старт Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере информационных технологий, который направлен на выявление талантов и формирование сообщества лидеров цифровой экономики страны.

Подать заявку для участия в конкурсе тамбовчане могут до 12 мая на портале цифровойпрорыв.рф. Лучшие 400 участников получат грант в размере 200 миллионов рублей на развитие проекта, а у 20 команд-финалистов будет возможность выиграть денежный приз из общего фонда -10 миллионов рублей.

- Также участники смогут пройти образовательную программу и вывести свой продукт на рынок, запустить свой технологический бизнес, а также получить дополнительные призы от партнеров конкурса или предложения о работе от ведущих компаний России. Телефон горячей линии конкурса: 8-800-775-06-11, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU