Тамбовских фотографов и художников позвали на Международный арт-пленэр

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-20T12:25:29+03:00

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Тамбовских художников и фотографов пригласили на Международный арт-пленэр в Ханты-Мансийск, который проводится Государственным художественным музеем (Ханты-Мансийск) при поддержке Министерства культуры РФ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО МИД России.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, данный пленэр считается одним из крупнейших современных форумов профессионального изобразительного искусства в России и за рубежом. За 15 лет в нем принимали участие художники из Франции, Чешской Республики, Нидерландов, Финляндии, Казахстана.

Художники и фотографы смогут поучаствовать в пленэре как очно, так и заочно. Прием заявок продлится до 31 мая. Подробности можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU