Тамбовских фотографов и художников позвали на Международный арт-пленэр
Тамбовских художников и фотографов пригласили на Международный арт-пленэр в Ханты-Мансийск, который проводится Государственным художественным музеем (Ханты-Мансийск) при поддержке Министерства культуры РФ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО МИД России.
Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, данный пленэр считается одним из крупнейших современных форумов профессионального изобразительного искусства в России и за рубежом. За 15 лет в нем принимали участие художники из Франции, Чешской Республики, Нидерландов, Финляндии, Казахстана.
Художники и фотографы смогут поучаствовать в пленэре как очно, так и заочно. Прием заявок продлится до 31 мая. Подробности можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU