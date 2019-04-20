Тамбовский и мичуринский театры стали участниками межрегионального фестиваля

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-20T12:06:07+03:00

Он приурочен к 74-ой годовщине Победы в ВОВ

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В Орле стартовал первый межрегиональный театральный фестиваль «Крылья Победы», где Тамбовскую область представят театры Тамбова и Мичуринска. Данный проект проходит в рамках празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и познакомит зрителей с творчеством театров из разных регионов.

- Оценивать работу театральных коллективов будет жюри, в которое вошли заслуженный артист России, режиссер, телеведущий Олег Марусев и режиссер Светлана Горшкова. На церемонии закрытия фестиваля объявят победителей в разных номинациях и обладателя гран-при, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Сегодня, 20 апреля, Тамбовский драматический театр покажет спектакль «Варшавская мелодия». Спустя два дня, 22 апреля, зрители фестиваля увидят литературно-музыкальный спектакль «Чем дальше мы уходим от войны» в исполнении актеров Мичуринского драматического театра.

ИСТОЧНИК KP.RU