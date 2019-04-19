2019-04-19T17:20:42+03:00
Происшествия

Тамбовчанин дважды попался на краже сахара из грузового поезда

Мужчина вскрывал пломбы на вагонах и проникал внутрь
Ксения АЛЕШИНА
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Неоднократно судимый 28-летний житель Тамбовской области два раза пытался украсть сахар из грузового поезда на железнодорожных станциях, но был пойман полицейскими. В отношении «любителя сладкого» возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 – п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на преступление и кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Ночью злоумышленник пробрался на железнодорожную станцию в Тамбове, срезал кусачками запорно-пломбировочное устройство на одном из вагонов грузового состава, стоявшего на 9-м пути, проник внутрь и украл оттуда семь коробок рафинированного сахара. Его действия пресекли полицейские. В рамках уголовного дела тамбовчанину назначили подписку о невыезде.

Через какое-то время при аналогичных обстоятельствах транспортные полицейские задержали мужчину на железнодорожной станции «Кариан-Строганово» Юго-Восточной железной дороги, расположенной в Знаменке.

С помощью болтореза мужчина вскрыл опломбированный вагон и, проникнув внутрь, стал перетаскивать мешки с сахаром из состава в близлежащие кусты. С третьим 50-килограммовым мешком он был пойман сотрудниками полиции Тамбовского ЛО МВД России на транспорте.

Как сообщает Управление на транспорте МВД России по ЦФО, оба уголовных дела переданы для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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