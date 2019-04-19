2019-04-19T16:45:42+03:00
Общество

Тепло в домах тамбовчан начнут отключать с 22 апреля

Уже имеется соответствующее постановление
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно постановлению администрации города Тамбова об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов, подписанного 19 апреля временно исполняющим полномочия главы города Дмитрием Самородиным, с 22 апреля в областном центре начнется прекращение подачи теплоносителя в многоквартирные и иные жилые дома.

- Соответствующие рекомендации даны теплоснабжающим организациям, предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим в хозяйственном ведении или оперативном управлении котельные, а также объекты жилого фонда. Также с понедельника рекомендовано закончить отопительный сезон для потребителей сетевого природного газа, использующих его для отопления газифицированных помещений, - комментируют в пресс-службе администрации города Тамбова.

В детских садах, школах и других образовательных учреждениях, а также больницах отопление будут отключать по заявкам. Управляющим компаниям и ресурсоснабжающими организациями поручено осуществлять взаимодействие через Единую городскую центральную диспетчерскую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Державинском вузе Тамбова прошел первый корпоративный «Квиз, плиз!»
Тамбовчанин дважды попался на краже сахара из грузового поезда
Тамбовчан приглашают на "Сиреневый вечер"
Тамбовскую Пушкинскую библиотеку посетил почетный гость
За год в Тамбовской области выявили около 40 детей, страдающих алкоголизмом
«Белая ленточка» объединила тамбовских школьников и студентов
В Тамбове орудуют мошенники, представляясь работниками газовой службы
В Тамбовской области мужчина пытался «откупить» своего родственника от уголовного наказания
В Тамбовскую области привезли 105 благородных оленей из Германии
Бывшего вице-мэра Тамбова осудили за превышение должностных полномочий
В Тамбове на Никифоровской в пятиэтажке сгорела квартира
22-летняя девушка пострадала в ДТП в Тамбовской области
В Тамбове «Renault Megane» врезался в «ВАЗ 2131»: пострадали 2 человека
На Тамбовщине полицейские изъяли у предпринимателя одежду с признаками контрафакта
Тамбовчанка «помогала» иностранцам успешно сдавать экзамены, чтобы они могли остаться в стране
Два тамбовских лицея вошли в топ-20 школ ЦФО по количеству поступивших в ведущие вузы России
Тамбовская семья, в которой родилась тройня, получила почти 4 млн рублей на жилье
Тамбовчане проверят знания по истории Великой Отечественной войны
Тамбовчанина суд приговорил к обязательным работам за неуплату алиментов
Двое парней украли памятник с кладбища в тамбовском селе
Тамбовчанин серьезно пострадал при падении с мопеда
В Тамбовской области резко увеличился прожиточный минимум
Отопительный сезон на Тамбовщине подходит к концу
На Тамбовщине мужчину осудили за порновидео в соцсети
В Тамбове задержали вандала, повредившего остановочный павильон
В Тамбовской области мужчина угрожал бывшей жене убийством
В автомобиле тамбовчанки нашли героин