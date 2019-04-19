Тепло в домах тамбовчан начнут отключать с 22 апреля

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-19T16:45:42+03:00

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Согласно постановлению администрации города Тамбова об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов, подписанного 19 апреля временно исполняющим полномочия главы города Дмитрием Самородиным, с 22 апреля в областном центре начнется прекращение подачи теплоносителя в многоквартирные и иные жилые дома.

- Соответствующие рекомендации даны теплоснабжающим организациям, предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим в хозяйственном ведении или оперативном управлении котельные, а также объекты жилого фонда. Также с понедельника рекомендовано закончить отопительный сезон для потребителей сетевого природного газа, использующих его для отопления газифицированных помещений, - комментируют в пресс-службе администрации города Тамбова.

В детских садах, школах и других образовательных учреждениях, а также больницах отопление будут отключать по заявкам. Управляющим компаниям и ресурсоснабжающими организациями поручено осуществлять взаимодействие через Единую городскую центральную диспетчерскую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU